Coronavirus, prima vittima a Matera: i morti in Basilicata salgono a 18

MATERA - «Siamo purtroppo costretti a registrare la tragica notizia della prima vittima del coronavirus in città». Lo ha detto, in una nota diffusa dall’ufficio stampa dell’amministrazione comunale, il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri. In Basilicata è quindi salito a 18 il numero delle persone morte per cause legate al coronavirus.

Per De Ruggieri, «è un evento che mai avremmo voluto che si verificasse e ancor meno avremmo voluto commentare. La Pasqua dei materani è ancora più triste e dimessa. La nostra comunità deve stringersi attorno alla famiglia della persona scomparsa. Il lutto colpisce tutti noi ma non dobbiamo abbatterci. Dobbiamo continuare a combattere e perseverando nel fare quello che stiamo facendo da settimane. Bisogna rimanere in casa per evitare - ha concluso il sindaco di Matera - di rendere la vita facile a questo nemico invisibile e pericoloso».