Coronavirus in Basilicata, Bardi: «Non siamo fuori dal tunnel. Misure prorogate fino al 3 maggio»

POTENZA - «I dati sanitari di questi giorni ci dicono che in Basilicata il virus ha subito un rallentamento. Complessivamente siamo tra le regioni italiane che hanno ancora un numero basso di contagiati. E’ presto però per dire che siamo usciti dal tunnel». Lo ha detto - in un messaggio ai lucani alla vigilia della Pasqua - il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Il governatore ha sottolineato che «stiamo assistendo ad un lungo periodo di ristrettezze e ci apprestiamo a vivere una nuova fase. Dobbiamo però essere ancora cauti, innanzitutto perché il morbo non è stato ancora sconfitto. Manca infatti il vaccino che possa mandare definitivamente questo virus in soffitta. E poi perché anche quando l’emergenza finirà, dal punto di vista sanitario, rimarrà quella economica».

Facendo riferimento ad alcuni provvedimenti economici già presi dalla Giunta lucana, Bardi ha poi evidenziato che «ci vogliono interventi mirati che devono servire a rimettere in piedi un tessuto produttivo che la crisi ha contribuito a mettere in difficoltà. Mai come ora dobbiamo impegnare tutte le nostre risorse, oltre che a potenziare le reti sanitarie, anche a garantire alla nostra regione un ruolo importante sui mercati nazionali ed internazionali. Da un lato - ha proseguito - implementando una politica che garantisca alla Basilicata infrastrutture degne di questo nome, dall’altro garantendo concrete misure di sostegno a chi investe o ha chi ha già aziende in Lucania».

Secondo Bardi, la Basilicata «ha un ruolo geografico centrale all’interno del Mezzogiorno, ma dobbiamo fare in modo - tutti insieme - che lo abbia anche dal punto di vista economico e politico. Per fare questo c'è bisogno dell’apporto di tutti voi che siete a casa, ma anche dei sindacati, delle organizzazioni datoriali, dell’università, del mondo delle professioni. Insieme - ha concluso il presidente della Regione - ce la faremo»