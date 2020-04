Tricarico, «Situazione migliorata. Aspettiamo tamponi e sanificazione»

MATERA - «La situazione va poco, poco meglio e sembra che il contagio da covid-19 sia circoscritto». Lo ha detto il sindaco di Tricarico, Vincenzo Carbone, facendo il punto sui contagi che hanno interessato l’ospedale e il centro di riabilitazione «Don Carlo Gnocchi» e la casa di riposo per anziani «Sant'Antonio», che ha 50 ospiti e oltre 50 operatori con diverse funzioni, una delle quali è risultata positiva al tampone da coronavirus. Dallo scorso 28 marzo, come disposto dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, Tricarico è «zona rossa».

«Gli esami effettuati alla Casa di riposo - ha evidenziato Carbone - hanno dato finora 51 risultati negativi, attendiamo i tamponi per altre 57 persone. Quanto all’ospedale, che ospita il centro riabilitativo Don Gnocchi, è in attività e finora restano 41 i casi positivi. La Fondazione "Don Carlo Gnocchì" mi ha inviato una lettera con la quale mi chiede un incontro urgente per avviare la sanificazione. Operazione che - ha precisato - sarà possibile non appena saranno trasferiti i pazienti positivi al covid-19. Sono in tutto 26 e di questi nove sono stati già trasferiti al reparto Malattie infettive dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, gli altri dove ci sarà posto vista anche la disponibilità di quello di Venosa».

Il sindaco ha, inoltre, evidenziato l’alto senso di responsabilità dei concittadini che non hanno fatto registrare nemmeno un caso di positività al covid-19, fatta eccezione per quelli legati all’ospedale o al centro riabilitativo «Don Gnocchi».