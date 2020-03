Coronavirus, sindaco Matera negativo al test: resta in isolamento

MATERA - Il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, è risultato negativo al test sul contagio da Coronavirus. Lo ha reso noto lo stesso sindaco, che ha 84 anni, attraverso un comunicato diffuso dall’ufficio stampa dell’amministrazione comunale. Ieri era invece risultato positivo il prefetto di Matera, Rinaldo Argentieri, che è ricoverato nell’ospedale Madonna delle Grazie della città dei Sassi.

«L'esame del tampone - è scritto nel comunicato - ha dato esito negativo. Il sindaco è quindi perfettamente sano, resta in isolamento volontario nella sua abitazione in attesa di disposizioni da parte dei medici e si atterrà al protocollo previsto in questi casi».

De Ruggieri ha sottolineato che «è necessario che in questo momento tutti ci atteniamo scrupolosamente alle indicazioni degli esperti. Per fermare il contagio è necessario che ognuno di noi sia sentinella attiva e si comporti responsabilmente per evitare il diffondersi del virus. Bisogna tenere alta la guardia per uscire da questo momento di difficoltà che coinvolge la nostra comunità e l’intero Paese. Bisogna remare con convinzione tutti nella stessa direzione per uscire dall’emergenza. Matera è sempre riuscita a trovare le energie e la forza per superare le avversità e gli ostacoli che hanno caratterizzato la sua lunga storia. Lo dimostrerà - ha concluso il sindaco - anche questa volta».