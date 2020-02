Scuola, iscrizioni in Basilicata: i licei restano i preferiti

MATERA - Il 57,4 per cento degli studenti lucani che affronteranno le scuole superiori nel 2020-2021 hanno scelto i licei, esprimendo una preferenza «in linea con la tendenza nazionale».

Lo ha raso noto l’Ufficio scolastico regionale, spiegando che la scelta dei licei è «in aumento rispetto al 56,05 per cento dello scorso anno e superiore al dato nazionale (56,3 per cento)». Al secondo posto delle scelte vi sono gli istituti tecnici, per i quali hanno optato il 27,07 per cento degli studenti, mentre sono in calo gli istituti professionali, che passano dal 16,9 per cento al 15,5, «per i quali la Basilicata si colloca comunque al secondo posto tra le regioni con la percentuale più alta di iscritti».

Per quanto riguarda i licei, lo scientifico «si conferma in testa alle preferenze» con il 25,37 per cento; il liceo classico, comunque, ha fatto registrare un «lieve incremento" dal 9,27 al 9,37 per cento rispetto allo scorso anno, superiore al dato nazionale del 6,7 per cento». Sono in crescita anche il liceo delle scienze umane, l’artistico, i licei musicali e coreutici, mentre è «quasi invariata la percentuale di iscritti al liceo linguistico». In diminuzione le iscrizioni al liceo europeo-internazionale.

Le iscrizioni agli istituti tecnici hanno fatto registrare un "leggero incremento rispetto al precedente anno» dal 27,01 al 27,07 per cento». In relazione agli istituti professionali, «la Basilicata si colloca al secondo posto tra le regioni con la più alta percentuale di iscritti», preceduta dall’Emilia-Romagna: in particolare, «il settore dei servizi è stato scelto dall’11,05 per cento e quello dell’industria e artigianato da 3,68 per cento».