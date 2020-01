Irsina, picchia la compagna davanti la caserma dei carabinieri: arrestato 32enne

IRSINA - Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri, a Irsina, con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della compagna. Secondo l’accusa, l’uomo ha picchiato la donna fin davanti alla caserma dei carabinieri. L’aggressione era cominciata in casa, ma l’uomo ha inseguito la compagna anche quando questa è scappata. Davanti alla caserma, le urla della donna hanno richiamato l’attenzione di un carabiniere, che è intervenuto per metterla in salvo. Subito dopo l’uomo è stato arrestato.