Metaponto, nel portafogli aveva 53 pasticche «da stupro»: denunciato

MATERA - Un uomo di nazionalità gambiana, di 30 anni, è stato denunciato dalla Polizia ferroviaria, a Metaponto di Bernalda (Matera), perché trovato in possesso di 53 pasticche di «droga dello stupro».

La droga è stata trovata durante una perquisizione: l’uomo, residente in provincia di Potenza, si aggirava nei dintorni della stazione. Gli agenti lo hanno perquisito dopo aver accertato che aveva precedenti per droga. Nel portafogli aveva una pasticca con la scritta «Red bull», nello zaino sei confezioni di «Rivotril» per un totale di 53 pasticche note come "droga dello stupro».