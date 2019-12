Montalbano Jonico, tenta di portare via figlia a ex compagna, scoppia la rissa: 3 arresti

I carabinieri di Policoro (Mt) hanno arrestato tre persone la notte tra il 25 e il 26 dicembre scorsi, a Montalbano Jonico (Mt), in piazza Eraclea, dove era scoppiata una rissa dal momento che un 19enne del posto, aiutato da alcuni parenti, stava cercando di portare via all'ex compagna la bambina di due anni nata dalla loro precedente relazione. Appena i militari sono arrivati sul posto, tutti hanno cercato di fuggire ma sono stati rintracciati. Coinvolte in tutto 7 persone, di cui 4 sono rimaste ferite. Un quinto ferito è un uomo estraneo ai fatti, che è intervenuto per placare gli animi. Arrestati il 19enne e altri due giovani di 23 e 25 anni. Scattate altre 4 denunce. I tre sono finiti ai domiciliari.