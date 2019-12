Matera, presepe vivente nei Sassi: è alla «decima candelina»

MATERA - La nascita di Gesù come spartiacque tra il vecchio e il nuovo, come il momento in cui la storia cambia non solo per i suoi protagonisti ma per il mondo intero. È’ da qui che prende il via la decima edizione del Presepe Vivente nei Sassi di Matera dal titolo “Tutto in quell’istante” organizzata da Luca Prisco presidente dell’associazione Matera Convention Bureau. Un percorso presepiale che parte dalla corte e dalla chiesa del Cristo flagellato nell’ex ospedale San Rocco dove è allestita l’Annunciazione, per poi proseguire negli spazi della Fondazione Sassi dove si trovano il Mercato e gli Antichi mestieri, per arrivare alla chiesa di San Pietro Barisano dove è situato il Sinedrio e alla Corte di Sant’Agostino dove si trova la Corte di Erode e giungere infine agli ipogei di Sant’Agostino dove è allestita la Natività. Non si tratta di un percorso museale, ma di allestimento teatrale in cui gli attori interagiscono tra loro, raccontando i passaggi chiave del Vangelo, muovendosi su un palcoscenico naturale che si estende dal centro storico di Matera al Sasso Barisano. Le scene, presentate con la formula di rappresentazione sacra teatrale, forniscono inoltre spunti di riflessione, introspezione e preghiera, trasportando gli spettatori in tutti gli aspetti della vita quotidiana della Giudea di 2000 anni fa.

«Il format che ha già riscosso un grande successo nelle precedenti edizioni - ha sottolineato Prisco - deve lasciare traccia e fornire insegnamento. Ecco perché al pubblico viene offerto un presepe quasi interattivo, con la presenza di accompagnatori che introducono le varie scene e gli episodi rappresentati mentre gli attori permettono al visitatore una migliore comprensione della scena: la riflessione e l’attualizzazione proposte, favoriscono la meditazione del “Mistero dell’incarnazione».

A raccontare i momenti salienti del Vangelo gli attori della compagnia Opera diretti dal regista Giampiero Francese, e dunque Erminio Truncellito (Giuseppe), Margherita Maffettone (Maria), Angela Nicoletti (Elisabetta), Lucia Bianchi (Maria nella scena della Visitazione), Rossella Petruzziello (Ballerina), Andrea Giannatiempo (Ballerino), Carlo Cristofaro (Angelo), Davide Lorusso (Re Magio), Emanuele Asprella (Sommo Sacerdote), Giuseppe Ranoia (popolano), Erika Francione (Maria dell’Annunciazione), mentre “frames” cinematografici di film girati negli antichi rioni Sassi di Matera, quali “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini del 1964, The Passion di Mel Gibson del 2004 e Nativity di Catherine Hardwicke del 2006, arricchiscono la rappresentazione sacra che sarà aperta al pubblico questo pomeriggio.

Il Presepe Vivente è inserito nell’evento “Vivi la magia del Natale nella città di Matera” presentato ieri mattina da Prisco presidente dell’associazione Matera Convention Bureau, dal sindaco di Jesolo Valerio Zoggia, dall’assessore al Turismo Mariangela Liantonio, e comprende anche la terza edizione della mostra “Presepi d’Italia: l’arte presepiale leccese” allestita nell’ex ospedale San Rocco e dedicata alle opere in cartapesta realizzate a Matera e Lecce, e arricchita dal presepe di sabbia Jesolo Sand Nativity realizzato dal Comune di Jesolo. L’inaugurazione della mostra e del percorso presepiale si terrà oggi alle 17.

Le altre date programmate per il Presepe Vivente nei Sassi di Matera sono l’ 8, 14, 15, 21, 22, 27, 28 e 29 dicembre. Per l’occasione Poste Italiane ha realizzato l’annullo filatelico e rilascerà il Francobollo del Presepe di Matera. A fine percorso, nei giardini pensili di Sant’Agostino, l’artista veneto Giovanni Casellato presenterà la sua opera dedicata alla Sacra Famiglia. Per info www.presepematera.it.