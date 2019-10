Nel Materano tre persone denunciate per furto d'energia

MATERA - Con l’accusa di furto di energia elettrica, a Pisticci (Matera), la Polizia ha denunciato tre persone. I controlli sono stati effettuati in diverse abitazioni della località «Centro Agricolo» in collaborazione con tecnici di E-distribuzione (ex Enel): in tre casi su otto è stato accertato il furto di energia elettrica, per un danno totale subito dalla società di circa tremila euro.