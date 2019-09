Policoro, armati di mazza aggrediscono dipendenti azienda: 5 feriti, uno è grave

MATERA - Cinque persone sono rimaste ferite - di cui una in maniera grave - a causa dell’aggressione subita da due uomini, poi arrestati dai Carabinieri, in un’azienda agricola di Policoro (Matera). L'episodio è avvenuto ieri mattina e alla base - secondo quanto ricostruito dagli investigatori - ci sarebbe la richiesta fatta ai responsabili dell’azienda dai due uomini (uno di 41 anni e l'altro di 33, entrambi di origine siciliana) del pagamento di un credito.

I due - che hanno agito con una bastone - erano riusciti a farsi consegnare 1.200 euro in contanti e un assegno da 1.800 euro, ma sono stati poi fermati dai Carabinieri. Durante l'aggressione è rimasto ferito un 80enne, colpito con un violento pugno al volto dopo aver cercato di difendere una delle responsabili dell’azienda: ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Carlo di Potenza. Le accuse nei confronti dei due arrestati in flagranza di reato sono di lesioni personali, estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.