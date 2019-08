Metaponto, donna annega mentre fa il bagno: forse un malore

Una donna che era in vacanza sulla costa jonica della Basilicata è annegata stamani nel mare antistante la costa di Metaponto di Bernalda (Matera).

Secondo le prime ricostruzioni del fatto, la donna era in mare quando qualcuno ha notato che era in difficoltà - forse a causa di un malore - e ha chiesto l’intervento di un bagnino. La donna è stata soccorsa e portata a riva, dove sono stati fatti dei tentativi di salvarla, senza esito.