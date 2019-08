Policoro: furbetto del cartellino, si assentava per sostituire il parente nel servizio civile

Riceveva 500 euro al mese per il "servizio civile» di assistere, sei ore al giorno per sei giorni, un disabile incapace di deambulare autonomamente, ma un giovane non adempiva al servizio, anche perché frequentava regolarmente i corsi all’università, e si faceva sostituire da un familiare, peraltro risultato essere un «dipendente pubblico assenteista». La vicenda è stata scoperta dalla Compagnia di Policoro (Matera) della Guardia di Finanza, che l’ha segnalata alla Procura della Repubblica per l’erogazione indebita e per l'assenteismo.

Le Fiamme Gialle hanno scoperto la «ripetuta assenza» dal posto di lavoro del «furbetto del cartellino": dopo aver passato il badge, si allontanava per accompagnare il disabile da casa al luogo di lavoro, lasciandolo però privo dell’assistenza prevista dal progetto finanziato dalla dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale. Le indagini sono andate avanti per circa un anno.