Era ricercato da marzo: carabiniere fuori servizio intercetta pregiudicato e lo fa arrestare

Un carabiniere di Marconia (Mt) libero dal servizio ha notato qualche giorno fa un 33enne pregiudicato del luogo, R.A., e ha allertato i colleghi per farlo arrestare. Il pregiudicato, infatti, era stato sottoposto a un provvedimento di carcerazione dopo aver violato in più occasioni la sorveglianza speciale, ma non era mai stato portato in prigione perché si era reso irreperibile. Secondo l'Arma si trovava in Germania, ma per fortuna il carabiniere sveglio l'ha intercettato, rientrato probabilmente per un periodo di vacanza. È stato quindi condotto nel carcere di Matera.