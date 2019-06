Caporalato, sequestri per 7 milioni nel Materano

Sequestri preventivi per un valore totale di circa sette milioni di euro sono stati eseguiti stamani dai Carabinieri nell’ambito di un’operazione contro il caporalato nei campi agricoli del litorale jonico lucano: sono indagati quattro imprenditori. I militari dell’Arma hanno operato in diversi comuni del Materano, tra cui Scanzano Jonico e Tursi (Matera).

I particolari dell’indagine - coordinata dalla Procura della Repubblica della Città dei Sassi - saranno forniti in una conferenza stampa che si terrà al Comando provinciale di Matera dei Carabinieri.