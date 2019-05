Matera, elettori non trovano più i seggi: erano stati cambiati

La riorganizzazione di alcune sezioni elettorali, avviata dal Comune nei mesi scorsi, ha causato oggi qualche disagio per alcuni elettori di Matera che non hanno trovato la loro urna nella «solita» aula della scuola che la ospita.

Il disagio è legato al mancato ritiro dei tagliandi che il Comune aveva fatto stampare per indicare il cambiamento di sede della sezione. Per il resto, in Basilicata le operazioni di voto si sono svolte con regolarità e senza disagi. Sono 54 i Comuni lucani (41 in provincia di Potenza, 13 in quella di Matera) dove si vota anche per eleggere sindaci e consigli comunali. Il più importante è il capoluogo di regione, Potenza.