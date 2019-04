Policoro, barca con 55 pakistani approda sulla costa

Cinquantacinque migranti - secondo i primi accertamenti di nazionalità pakistana - sono approdati la notte scorsa sulla costa jonica lucana, fra Policoro e Scanzano Jonico (Matera), a bordo di una barca a vela battente bandiera turca.

I migranti - 44 adulti e undici minorenni - sono attualmente ospitati nell’autoparco comunale di Policoro, dove sono in corso anche le procedure per la loro identificazione. Secondo quanto si è appreso, la barca è giunta a riva nel cuore della notte. Stamani, i migranti sono stati visitati da alcuni medici e sono in buone condizioni. L’imbarcazione che hanno usato per è stata ormeggiata in un porto della zona e sono state avviate indagini per chiarire alcuni aspetti del viaggio dei migranti.