Matera, nella Capitale della Cultura vietato lanciare coriandoli agli sposi: «Deturpano»

Da oggi a Matera, Capitale europea della Cultura 2019, è vietato lanciare coriandoli per festeggiare gli sposi: la decisione è stata presa dal sindaco, Raffaello De Ruggieri. Previste per i trasgressori multe da 25 a 500 euro «con addebito delle spese per la rimozione».

Nell’ordinanza si evidenzia che «in occasione di matrimoni religiosi e civili è invalsa l’abitudine di festeggiare gli sposi con il lancio di coriandoli variopinti che, ricadendo al suolo, imbrattano sagrati e strade» e che «al termine delle cerimonie non si provvede alla immediata rimozione dei materiali che rimanendo abbandonati al suolo concorrono a deturpare il decoro urbano delle pubbliche vie».