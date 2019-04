Metaponto, nello zaino con un chilo di droga: in cella gambiano

Trovato in possesso di oltre un chilo di marijuana, un giovane di 25 anni, di nazionalità gambiana, è stato arrestato dalla Polizia a Metaponto di Bernalda (Matera). L’arresto del giovane è avvenuto durante controlli disposti dal questore di Matera in tutta la provincia durante le festività pasquali. Il giovane, in Italia con richiesta di protezione internazionale, aveva nello zainetto 1,1 chili di marijuana. Durante i controlli, gli agenti hanno eseguito 46 posti di blocco e hanno controllato 198 veicoli. Le persone identificate sono state 365, con 30 contravvenzioni al Codice della strada e il ritiro di tre documenti. E’ stato nuovamente espulso un giovane di nazionalità marocchina che era già stato espulso nel 2017 con ordine del questore di Palermo ed è stato riaccompagnato in una comunità educativa della provincia di Lecce un minorenne che vi si era allontanato.