Ferrandina, spacciava in circolo ricreativo: arrestato 27enne

I Carabinieri di Ferrandina e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pisticci, con il supporto del Nucleo Cinofili Carabinieri di Tito (PZ) , hanno arrestato a Ferrandina in flagranza di reato un 27enne incensurato del posto, mentre un altro veniva segnalato alla Prefettura di Matera.

I militari, insospettiti da alcuni “movimenti” sospetti che interessavano un noto circolo ricreativo sito nel centro storico del paese, hanno eseguito una perquisizione nel locale e dei suoi frequentatori al termine della quale, grazie al fiuto infallibile dei cani “Gnom” e “Neri”, hanno rinvenuto nelle tasche del 27enne 4,5 grammi di eroina, suddivisa in 4 dosi pronta per essere spacciata, mentre all’interno del portafogli di un altro giovane avventore del locale, è stato rinvenuto uno “spinello” contenente marijuana.

Le operazioni di perquisizione all’interno del locale hanno inoltre portato al rinvenimento, nascoste in una scatola di cartone nascosta dietro il bancone frigo del bar, di ulteriori 4 dosi di cocaina per un peso complessivo di 4 grammi, un pezzo di hashish del peso di 2 grammi, 60 euro ed un coltello a serramanico con lama lunga 20 cm. Il giovane 27enne, trovato in possesso delle 4 dosi di eroina, è stato pertanto arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, tradotto presso il carcere di Matera, mentre l’altro giovane detentore dello spinello è stato segnalato alla Prefettura di Matera.