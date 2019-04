Matera, ferisce con il bastone della tenda moglie e figlio: arrestato

MATERA - Picchia la compagna e il figlio con un bastone per tende: la Polizia di Stato lo arresta per lesioni personali. L'uomo un 38enne di Matera avrebbe perso le staffe durante una lite e in preda all'ira ha aggredito la convivente colpendola con il bastone telescopico di metallo strappato dalla tenda di arredo del soggiorno. Poi ha spintonato il proprio figlio sedicenne che aveva cercato di separare i genitori e, dopo aver preso dal ripostiglio una pistola per l’erogazione del silicone, l’ha scagliata con forza contro il ragazzo provocandogli una vistosa ferita in pieno volto. Una volta sul posto gli agenti, allertati dopo la segnalazione

pervenuta al 113, nel soggiorno hanno trovato varie suppellettili in frantumi disseminati sul pavimento e tutto a soqquadro.

Hanno quindi richiesto l’intervento del 118, così madre e figlio sono stati trasportati al pronto soccorso per le ferite riportate. Il responso dei sanitari è stato: 30 giorni di prognosi al ragazzo, che ha riportato la frattura delle ossa nasali, e 5 giorni alla

donna. L’uomo, che già era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per una vicenda di droga, è stato arrestato in flagranza di reato e portato in carcere.