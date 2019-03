Coltivava marijuana in casa: arrestato 40enne nel Materano

MATERA - In una «serra rudimentale» coltivava cinque piantine di marijuana e in casa nascondeva anche 45 grammi di hascisc in dosi pronte per essere cedute: un 40enne di Ferrandina (Matera) è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre i militari dell’Arma hanno anche sequestrato 75 euro, provento - secondo gli investigatori - dell’attività di spaccio.