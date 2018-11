Disperso da 3 giorni, anziano ritrovato a Policoro

Al termine di ricerche durate tre giorni, a Policoro (Matera), è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco un anziano di 82 anni, di cui si erano perse le tracce martedì scorso. Secondo quanto si è appreso, l’anziano - che è stato trasportato per gli accertamenti all’ospedale 'Giovanni Paolo II' - è in buone condizioni. L’anziano è stato ritrovato nei pressi di via Colombo, nei pressi del Museo archeologico. Le ricerche sono state effettuate dai Vigili del Fuoco con l'ausilio del Nucleo elicotteri di Bari, dei Cinofili e del personale Saf (Speleo alpino fluviale) e Tas (Servizio di topografia applicata al soccorso).