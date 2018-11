Rubano 15kg di cannabis a uso tessile da spacciare: arrestati 4 extracomunitari nel Materano

Accusati di ricettazione di 15 chilogrammi di infiorescenze e rami di cannabis per uso tessile che poi avrebbero spacciato per marijuana, a Montescaglioso (Matera), quattro uomini extracomunitari sono stati denunciati dai Carabinieri.

I quattro - due maliani, di 24 e 20 anni, e due nigeriani, di 40 e 23 - sono stati fermati dopo che, a bordo di un furgone, avevano cercato di sfuggire a un controllo dei militari dell’Arma. Dagli accertamenti è emerso che rami e infiorescenze erano stati rubati in un terreno di Montescaglioso dove è coltivata canapa sativa indiana per uso tessile.

Uno di loro, il nigeriano di 23 anni, «irregolarmente presente sul territorio nazionale», è stato poi trasferito al Centro per i rimpatri di Palazzo San Gervasio (Potenza) con a carico un provvedimento di espulsione dall’Italia.