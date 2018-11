Matera, caos parcheggi in città: 240 multe in quattro giorni

MATERA - La Polizia locale di Matera ha rilevato 240 multe, per divieto di sosta e di fermata, durante il ponte di Ognissanti, dal 31 ottobre al 3 novembre scorsi. Lo ha reso noto l’assessore comunale alla mobilità, Angelo Montemurro, spiegando che «il caos delle auto parcheggiate ovunque nelle zone limitrofe al centro storico non deve più essere tollerato».

I controlli sono stati eseguiti nelle ore serali dei quattro giorni, nelle vie Lanera, Castello, Minozzi, Caropreso, Vena, Duni e Lucana. Secondo Montemurro, «Matera non più permettersi il caos causato dalla sosta selvaggia che, oltre a creare disagi, mette a rischio anche la circolazione dei mezzi di soccorso». L’assessore, infine, ha reso noto che il Ministero dell’Interno «ha autorizzato l’installazione di quattro telecamere per potenziare il servizio di controllo delle auto in uscita dai varchi della ztl nel centro storico e nei Sassi», quindi «a breve la città disporrà di un servizio efficace ed efficiente per regolare il transito dei veicoli nelle zone a traffico limitato».