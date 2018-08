Nova Siri, lo stadio trasformato in deposito di spazzatura

Uno stadio all’insegna dell’immondizia. È quello che ha accolto i tifosi del primo derby calcistico della stagione tra le due squadre di Eccellenza di Policoro, il Policoro Calcio ed il Real Metapontino, svoltosi nell’impianto della Marina stante l’impraticabilità del “Rocco Perriello” del vicino centro jonico. Spettatori che hanno visto l’evolversi della contesa, finita, per la cronaca, 2-1 per il Policoro, tra i miasmi portati dal vento che soffiava da Nord. Tante le invocazioni al cronista ad evidenziare come lo sport, dalle nostre parti, venga trascurato. Tanto da trasformare uno stadio in una sorta di deposito di cassonetti ed altre strutture per la raccolta dei rifiuti, di materiali di risulta, e, addirittura, una grande parte del parcheggio in un centro di stoccaggio di spazzatura. Così, non ci è rimasto che fotografare quanto era sotto i nostri occhi dispiaciuti che questo stadio, uno dei pochi del Metapontino con il terreno di gioco in grado di “sopportare” il peso di una partita di pallone, dovesse offrire questa bruttissima immagine di se. Ebbene, nell’area recintata, quella a disposizione degli spettatori, al di sotto della gradinata abbiamo visto decine di campane per la raccolta di vetro e cassonetti per la gran parte rotti disposti alla rinfusa e da rottamare essi stessi. In più, organi della pubblica illuminazione accatastati con alcuni nascosti dalla erbacce. Erbacce padrone di questa parte della struttura sportiva con un cumulo di terra quasi all’ingresso ed altri di erba secca sfalciata lasciata a marcire ai lati della recinzione. Ma da dove arrivava il fetore? Da alcuni container esterni allo stadio, posizionati in un’area asfaltata, a Nord, che, probabilmente doveva fungere da parcheggio e che, invece, è adibita ad una sorta di deposito di pattume. Ai confini dell’area molti scarti vegetali seccati dal tempo. Questo, almeno, quel che abbiamo visto e fotografato dalla tribuna. Ovviamente, appena finito l’incontro di calcio, il cronista è uscito dalla stadio e, dopo aver superato una catena di sbarramento, sopportando a fatica la puzza, si è recato tra i grossi contenitori, presente anche un mezzo meccanico. Ebbene, i megacassoni erano alcuni ripieni di rifiuti solidi urbani di varia... qualità, altri erano semivuoti, altro vuoti. In uno di essi, aperto, abbiamo fotografato materassi, una carcassa di televisore, parti di mobilio. Che fare? Comune di Nova Siri, pensaci tu.