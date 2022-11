Morciano di Leuca, 84enne picchiata e rapinata in casa: è caccia al ladro

LECCE - Anziana rapinata in casa a Morciano di Leuca: si cerca il malvivente. Il fatto è avvenuto intorno alle 18, la donna di 84 anni che abita da sola in una casa al piano terra nel centro storico di del paese, è stata raggiunta in cucina da un'individuo vestito di nero e con volto coperto da passamontagna. L'uomo si è introdotto nell'abitazione dalla porta di ingresso lasciata aperta dalla stessa proprietaria come da consuetudine per permettere al suo cagnolino di uscire per strada.

Il malvivente dopo aver strattonato la vittima fino a farla cadere per terra ha preso il portafogli dell'anziana custodito all'interno di una borsa per poi darsi alla fuga. La signora è stata trasportata precauzionalmente, data l'età, in ambulanza presso l'ospedale di Tricase per accertamenti, ma non è grave. L'abitazione è sprovvista di impianto di allarme o videosorveglianza. Intanto sono già state esaminate le immagini delle telecamere comunali che al momento non hanno fornito elementi utili. Sul posto autoradio, stazione e aliquota operativa Tricase. Indagini in corso per ritrovare il malvivente.