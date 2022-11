LECCE - Sette nuove auto mediche per il Servizio 118. La consegna c'è stata questa mattina. «Si tratta di mezzi attrezzati sia per coordinare che per supportare i mezzi di soccorso - spiegano dalla Asl - in base ai luoghi in cui saranno chiamati a intervenire».

Le auto faranno parte della flotta operativa sul territorio della provincia di Lecce. Ogni vettura contiene a bordo due tipologie di barelle, spinale e a cucchiaio, coperta anti ustioni, set di collari, laringoscopio, aspiratore portatile, respiratore automatico da trasporto, cardiomonitor e uno zaino con tutto il kit per gli interventi pediatrici.

«Con queste macchine moderne e green potenziamo la dotazione per le attività di soccorso e di emergenza - urgenza. Non è una questione estetica ma sostanziale - dice il Commissario straordinario della Asl Lecce, Stefano Rossi - che ci consente di dotare i nostri operatori di mezzi più sicuri e innovativi e di fornire ai cittadini un servizio più confortevole»