Fidanzati uccisi a Lecce: presunto killer patteggia per pedopornografia

LECCE - Antonio De Marco, lo studente universitario salentino condannato in primo grado alla pena dell’ergastolo per l’omicidio dell’arbitro leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, ha patteggiato la pena a quattro mesi di reclusione per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. La sentenza è stata emessa dal gup del Tribunale di Lecce Laura Liguori. Durante le indagini sul duplice omicidio, compiuto a Lecce la sera del 20 settembre del 2020, nel suo computer vennero rinvenuti alcuni frame di video con minori in atti sessuali. Per questo motivo la Procura di Lecce avviò un secondo fascicolo giudiziario a suo carico. Il processo d’appello per l’omicidio dei due fidanzati, invece, inizierà il prossimo 15 dicembre.