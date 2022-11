UGENTO - Ore e ore in attesa nei camion, prima di poter scaricare rifiuti. Le segreterie territoriali di Fp Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil Fiadel, insieme ai lavoratori addetti ai servizi d'igiene ambientale nella provincia di Lecce, dichiarano lo stato di agitazione del personale e preannunciano sit in di protesta davanti agli impianti.

La decisione è stata comunicata al prefetto, ma anche all'Ager, a Regione e Provincia oltre che ai presidenti dell'Aro, ai sindaci interessati e alle ditte che si occupano dello smaltimento dei rifiuti.

Sotto accusa «i continui disagi che subiscono da oltre un mese di chiusura dell'impianto di Poggiardo». Proprio la chiusura dell'impianto, infatti, li costringerebbe a «ore di attesa all'impianto di biostabilizzazione di Ugento per conferire i materiali raccolti precedentemente in tutti i comuni della provincia, escluso il capoluogo».

Le aziende, infatti, possono conferire i rifiuti unicamente nell'impianto di Ugento, e gli operai sono costretti ad «attendere molte ore il proprio turno» senza alcun pagamento dello straordinario, denunciano i sindacati, malgrado si sperasse «in un urgente e doveroso provvedimento dell'Ager Puglia».

«Chiediamo urgentemente un intervento per eliminare la grave anomalia - dicono - in caso contrario saremo costretti, senza creare disagi ai cittadini, a sit in di protesta davanti alle località interessate»