GALLIPOLI - A spasso in macchina, di notte, con una pistola priva del tappo rosso. È stato denunciato dagli agenti della sezione Volanti del Commissariato di Gallipoli un ventenne che era al volante di un'auto. Gli agenti, dopo aver fermato la macchina, hanno notato il nervosismo del giovane, di un comune limitrofo, tanto da far sospettare che occultasse qualcosa di illecito.

Effettuata la perquisizione nell’autovettura, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una pistola a gas priva di tappo rosso, oltre a pallini in plastica e capsule in alluminio. Il ragazzo non ha saputo dare spiegazioni di quanto rinvenuto, inoltre era anche privo di titolo autorizzativo per la detenzione dell'arma, quindi è stato denunciato per porto abusivo di armi.