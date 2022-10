Condominio solidale, a Lecce i residenti si prendono cura del verde

LECCE - Nel condominio solidale i residenti si prendono cura del corridoio verde. Siamo in via Pozzuolo. E l’altra sera c’è stata una festa. L’appuntamento segna una tappa fondamentale del progetto di innovazione sociale che ha coinvolto gli abitanti dei condomini di edilizia residenziale pubblica situati tra Parco Corvaglia e Parco Balsamo. Erano presenti il sindaco Carlo Salvemini e l’assessora al Welfare Silvia Miglietta.

«Gli spazi comuni del Condominio solidale sono l’estensione della casa di ciascuno dei residenti nei condomini popolari, ed è questo il concetto che abbiamo voluto affermare con questo progetto, che i cittadini hanno da subito colto e affermato, appropriandosi degli spazi, rendendoli somiglianti ai propri desideri - dichiara il sindaco Carlo Salvemini - ora inizia il momento della cura quotidiana e delle attività per renderli sempre vivi e vissuti. Ringrazio quanti hanno reso possibile tutto questo, la cooperativa Innovaction, gli assessori e il personale degli uffici comunali e soprattutto i residenti dei condomini, che hanno voluto essere protagonisti in prima persona della gestione e la cura degli spazi comuni».

Il progetto Condominio Solidale è stato realizzato dall’assessorato al Welfare del Comune di Lecce grazie a un finanziamento della Regione Puglia per la “Promozione della cultura dell’abitare sociale” e ha interessato 32 nuclei familiari delle palazzine di Via Pozzuolo, coinvolgendo 67 residenti in attività di socializzazione e conoscenza reciproca, per dare valore al capitale sociale che la comunità del quartiere esprime.

Il percorso di innovazione sociale è stato sviluppato da InnovAction, che insieme all’amministrazione comunale, ha coinvolto i residenti.

«Il Condominio solidale è una bella avventura, che ci ha portati a stabilire contatti e relazioni umane forti con e tra le persone che abitano in via Pozzuolo - dichiara l’assessora al Welfare Silvia Miglietta - abbiamo insieme cercato, riconosciuto e scoperto il valore del condividere spazi comuni e nel frattempo sono nate o si sono rafforzate amicizie, simpatie, relazioni solidali. Il lavoro avviato con il progetto continuerà a camminare sulle gambe e sulla volontà dei residenti, che si sono impegnati in questo percorso, dando vita ad una nuova felice esperienza di comunità nella nostra città, dopo Piazzale Cuneo. Ogni luogo e ogni comunità ha le sue peculiarità, anche Via Pozzuolo ha trovato la sua strada e possiamo dire che grazie a questo progetto il Comune non si è accontentato solo di assegnare un alloggio popolare a chi ne aveva diritto secondo le graduatorie, ma si è impegnato anche a favorire la conoscenza reciproca, il mutuo sostegno, la voglia di stare insieme e di prendersi cura degli spazi comuni delle persone assegnatarie. Sono certa che questo lavoro andrà a beneficio di tutto il quartiere. Ringrazio la cooperativa Innovaction per l’impegno e la passione con la quale si è dedicata al Condominio solidale e alle persone che lo abitano».