Casarano, piazze interdette al parcheggio: i commercianti storcono il naso

CASARANO - Interdette al parcheggio piazza Indipendenza e piazzetta D’Elia. La giunta comunale decide, con un’apposita delibera, di porre un rimedio al caos delle soste selvagge nel centro, ma i commercianti storcono il naso. Le due piazze in questione restano aperte al traffico, ma senza la possibilità di parcheggiare. Nonostante il provvedimento sia apprezzato dai commercianti, a loro dire non è certamente questa la soluzione de problema, che è legato, invece, alla carenza di parcheggi e alla momentanea assenza del servizio dei parcheggi a pagamento.

«Sicuramente – commenta un commerciante – è una decisione giusta. Ma ci chiediamo, senza parcheggi a pagamento, senza parcheggi nelle piazze, la gente dove dovrebbe sostare? Bisogna creare nuove aree parcheggio? Vogliamo per forza continuare a tenere tutti lontano dal centro? Siamo pienamente d’accordo con il togliere i parcheggi dalle piazze, però diamo alternative. Peraltro, ci sarebbe Corso XX Settembre da rendere a senso unico».

La nuova disciplina della sosta nelle piazze del centro è stata pensata «al fine di valorizzare le quinte prospettiche degli edifici ivi esistenti, caratterizzati da una rilevante valenza storico-culturale, si ritiene opportuno – si legge nella delibera – non consentire la sosta veicolare in piazza Indipendenza, piazzetta D’Elia ed il tratto di via Bonifacio IX ad essa adiacente, al fine di assicurare una sicura e scorrevole viabilità e, al contempo, una migliore fruizione dello spazio pubblico».

Peraltro, «l’esigua larghezza delle due corsie di marcia di piazza Indipendenza, unitamente alla sosta dei veicoli, spesso non bene in aderenza al marciapiede ivi esistente, è spesso causa di intralcio al libero deflusso dei veicoli intransito; le soste irregolari dei veicoli in piazzetta D’Elia costituiscono costante pericolo o intralcio per tutti gli utenti della strada; valutato che consentire il solo transito dei veicoli, con esclusione della possibilità di sosta in piazza Indipendenza, così come in piazzetta D’Elia, migliora la sicurezza della libera circolazione dei pedoni, nonché ottimizza il decoro e prestigio storico ed architettonico delle due piazze».

Gli uffici provvederanno all’installazione in piazzetta D’Elia di idonei dissuasori della sosta, in linea con lo stile architettonico delle quinte prospettiche degli edifici ivi esistenti. Intanto, dopo la rescissione del contratto con la ditta che gestiva i parcheggi a pagamento, l’Amministrazione è alla ricerca di una soluzione che, a stretto giro, possa riattivare il servizio. Le strisce blu sembrano, al momento, l’unico strumento in grado di favorire il riciclo delle automobili in sosta nel centro della città.