GALLIPOLI - Un albero per ogni nato: è l'iniziativa dell'assessorato all’Ambiente del Comune di Gallipoli per valorizzare le periferie e celebrare la nuova vita.

Il Comune ha già individuato quattro aree incolte nel centro abitato: due tra le vie Arditi e Vernole, un'area nei pressi di via della Costituzione, alle spalle della Chiesa di San Gabriele ed un'altra sul piazzale antistante la stessa chiesa all'angolo tra via Berlinguer e via della Costituzione.

In totale saranno piantumati 86 alberelli di jacaranda, mimosa, carrubo, metrosideros e lagunaria per una spesa complessiva di 11mila euro. Il progetto sarà rinnovato di volta in volta.

«Chi pianta un albero mette radici nel domani - dice l'assessore Rossana Nicoletti - l’Amministrazione sceglie di piantare un albero per ogni nato, raggiungendo così anche l’obiettivo di migliorare la qualità della vita in città partendo da una periferia, riqualificando gli spazi urbani non solo dal punto di vista ambientale ma anche sociale. Questi alberi, con cui vogliamo diffondere il rispetto per la Natura e per il nostro Pianeta e dare il benvenuto alla nuova vita, cresceranno insieme ai bimbi nella consapevolezza che mettiamo radici per il futuro».