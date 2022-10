CUTROFIANO - Nell'auto, in casa e nel garage mezzo chilo di hashish, e per un quarantenne di Cutrofiano scatta l'arresto per spaccio di droga.

L'operazione è scattata nel tardo pomeriggio di ieri. Gli agenti del Commissariato polizia di Galatina hanno controllato l'autovettura con a bordo il 40enne. Occultato tra alcuni vestiti, c'era un pezzo di sostanza solida resinosa di colore marrone scuro, poi risultata essere sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso di 10 grammi. La perquisizione si è estesa ad un garage utilizzato dall'uomo e in casa sua, dove è stata trovata altra droga. Sotto una pedana in legno, all'interno del garage, gli agenti hanno trovato altri 5 pezzi di hashish per un peso complessivo di 488 grammi; in un tappeto avvolto e riposto in un angolo di un vano attiguo all'abitazione c'era un altro pezzo di hashish di 67,70 grammi e in casa un altro ancora di 4,07.

Tutta la droga, del peso complessivo di 570 grammi è stata sequestrata e per lui è scattato l'arresto ai domiciliari. L'ipotesi di reato è di spaccio. In casa, del resto, non sono stati trovati strumenti solitamente utilizzati da chi assume questo tipo di sostanza stupefacente.