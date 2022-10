«Dobbiamo essere attrattivi oltre la stagione estiva»: Minerva a Rimini incontra enti e operatori

«Ora pensiamo a rafforzare l’idea di un Salento capace di essere attrattivo anche oltre la stagione estiva». Il presidente della Provincia, Stefano Minerva, si è recato a Rimini per incontrare gli operatori e le Istituzioni presso il Padiglione Puglia della Fiera sul Turismo. «I dati parlano e ciò che avevamo previsto, si è realizzato - dice - La nostra terra continua a registrare un trend positivo rispetto alle presenze dei turisti e alla qualità dei servizi offerti, con la crescita di tutti gli indicatori turistici».

Secondo Minerva, il traguardo raggiunto è sicuramente «merito del lavoro dei nostri operatori, che nonostante le difficoltà e la straordinarietà del periodo, hanno investito nella crescita del territorio. Accanto a loro il lavoro di squadra degli Enti, con Regione Puglia, Provincia di Lecce e Comuni che collaborano e si impegnano per costruire le condizioni per il miglioramento costante dei servizi».

«La nostra terra è capace di innovarsi e di raccontare le sue peculiarità, le sue tradizioni, le sue bellezze - conclude Minerva - Continuiamo su questa strada, nel solco tracciato dopo anni di lavoro. Così facendo potremo rafforzare l’idea di un Salento capace di essere attrattivo anche oltre la stagione estiva».

Soddisfazione anche dal sindaco della città capoluogo. «Lecce si conferma e cresce nelle preferenze dei turisti in una regione Puglia che registra un’altra estate da record - evidenzia Carlo Salvemini - A giugno, luglio e agosto, Lecce è stata la terza destinazione più visitata in Puglia con 104.862 arrivi e 369.110 presenze (che sarebbero i pernottamenti), registrando un aumento non solo rispetto allo stesso periodo del 2021 ma anche rispetto a un’annata d’oro come fu quella del 2019. Sono numeri inequivocabili - rimarca il primo cittadino - che smentiscono chi parlava di cali di presenze rispetto al passato».

«Non era affatto un risultato scontato ritornare ai livelli turistici pre-pandemici, tanto meno migliorarli - continua Salvemini - In più c’è il dato molto interessante che riguarda il ritorno dei turisti stranieri, con la conferma dei tedeschi e dei francesi e un incremento notevole di americani, inglesi e spagnoli, come si intuiva quest’estate passeggiando nel centro storico e ascoltando le lingue. È grande la soddisfazione per il forte appeal turistico che Lecce continua ad avere - conclude il sindaco - soddisfazione che condividiamo con tutti gli operatori che sono la prima linea dell’accoglienza in città. Nostro compito, come amministrazione comunale, è migliorarci ancora, soprattutto nei servizi, e lavorare per fare in modo che il tempo di permanenza del soggiorno si allunghi».