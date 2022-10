Tangenti, arresto sindaco: sciolto Consiglio comunale di Otranto

OTRANTO - Il prefetto di Lecce, Maria Rosa Trio, ha sospeso il Consiglio comunale di Otranto dopo l’arresto e le successive dimissioni del sindaco Pierpaolo Cariddi. Il prefetto a riposo Vincenza Filippi è stata nominata commissario prefettizio per l’amministrazione provvisoria dell’ente. I fratelli Pierpaolo e Luciano Cariddi, rispettivamente sindaco ed ex sindaco Otranto (Lecce), sono stati arrestati il 12 settembre scorso assieme ad altre otto persone. Sono accusati di aver organizzato e capeggiato una presunta associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e di diversi altri reati attraverso i quali avrebbero favorito imprenditori attivi nel settore turistico. Tra le persone arrestate anche il presidente di Federalberghi di Lecce, Raffaele De Santis.