Lecce, Patrick Zaki in collegamento apre Conversazioni sul Futuro

Sarà Patrick Zaki, in collegamento dall’Egitto, ad aprire la nona edizione del festival 'Conversazioni sul futuro' che si terrà a Lecce da domani fino al prossimo 16 ottobre, con l’evento in programma alle 18 alle Officine Cantelmo. La rassegna sarà caratterizzata da 80 appuntamenti tra talk, presentazioni, proiezioni, laboratori, monologhi con 170 speaker nazionali e internazionali approfondendo storie e temi di stretta attualità tra cui le battaglie sui diritti umani, civili e sociali. Il festival è ideato, organizzato e promosso dall’associazione 'Diffondiamo idee di valorè con il coordinamento generale e la direzione artistica di Gabriella Morelli, in collaborazione con Regione Puglia, Comune di Lecce, Polo BiblioMuseale di Lecce e numerose realtà pubbliche e private. In sala domani durante l’intervento dello studente dell’ università di Bologna, detenuto per 22 mesi nel carcere in Egitto, saranno anche appesi i dieci poster vincitori del contest «Free Patrick Zaki, prisoner of conscience» promosso nel 2021 tra gli altri da Amnesty International Italia.