LECCE - La Guardia di Finanza di Lecce ha condotto su tutto il territorio una campagna di sensibilizzazione per la prevenzione e repressione dell’utilizzo personale e dello spaccio di sostanze stupefacenti. In tutta l'estate, anche grazie alle unità cinofile, sono stati sequestrati circa 500 grammi di sostanze, dopo controlli su strade, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, porti turistici, discoteche e altri luoghi di intrattenimento. I sanzionati, ad oggi, sono 70 di cui 14 denunciati e 56 segnalati come consumatori di sostanze stupefacenti.