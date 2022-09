Da Milano a Leuca a bordo di una bici: l'impresa di Diego Fersini

LECCE - Da Milano a Santa Maria di Leuca rigorosamente su due ruote: è l'avventura che si appresta a vivere Diego Fersini, salentino doc che domani partirà alla volta di Milano per ripercorrere tutta la dorsale adriatica a bordo della sua fedele bicicletta. Un'impresa unica e curiosa che il ciclista ci racconterà passo passo anche con un reportage video-fotografico.

Da dove nasce l'idea di partire da Leuca alla volta di Milano in bici?

«L’idea del viaggio nasce dalla mia passione per la bicicletta e dalla voglia di trasmettere e ricevere emozioni forti e positive. A dir la verità sono svariati mesi che ci penso: è possibile fare un viaggio in bici percorrendo gran parte di costiera Adriatica partendo da Milano fino a Santa Maria di Leuca? La risposta l’ho ricevuta nell’ultimo anno tramite tanti Ciclo-viaggiatori che passando dalla mia ciclofficina hanno percorso in bicicletta questa tratta trasmettendomi dei feedback davvero positivi per la bellezza del nostro territorio, per l’ospitalità ricevuta e soprattutto perché viaggiare in bicicletta fa bene allo spirito e alla mente. La maggior parte dei viaggiatori che ho conosciuto sono molto spesso in coppia, magari con il proprio partner o addirittura in gruppi di amici, io ho scelto volutamente di viaggiare in solitaria e ad essere sinceri un po’ la cosa mi emoziona, vagare coast to coast in compagnia della mia bici e dalla dolce brezza del mar Adriatico che mi porterà fino a casa, Santa Maria di Leuca».

Qual è l'obiettivo di questa avventura?

«L’obiettivo principale è quello di valorizzare e semplificare nel miglior modo possibile un percorso ciclabile del tutto eco-sostenibile tracciando il tutto tramite GPS. Ho intenzione di segnare per ogni tappa dei piccoli CheckPoint (es. una fontana, una ciclofficina, un punto informazioni ecc.) a sostegno del prossimo ciclo-viaggiatore. Dormirò principalmente in B&B dove chiederò, se possibile, una scontistica dedicata per chi viaggia a piedi o in bicicletta».