Sorpreso mentre appiccava incendio a Torre Chianca: denunciato 35enne

Un uomo di 35 anni di Lizzanello è stato denunciato con l’accusa di incendio boschivo doloso. I carabinieri forestali lo hanno colto in flagrante mentre stava appiccando il fuoco in un’area a ridosso una zona sottoposta a vincolo paesaggistico in agro di Torre Chianca, marina di Lecce. A segnalare la presenza dell’uomo sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Prima di essere individuato e fermato, l’uomo aveva già appiccato il fuoco in più punti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento i focolai evitando che le fiamme potessero alimentarsi.