Leverano, falco pellegrino impallinato e ucciso: muore con la preda fra le zampe

«Una mattanza. Falco pellegrino ritrovato a Leverano, impallinato e ucciso subito dopo aver predato. Lui è morto con la sua ambita preda tra le zampe. Era un esemplare davvero notevole, sia per la forma fisica sia per le dimensioni». Così la pagina Sos Fauna Calimera sui suoi canali social. «I comuni pagano per tenere sotto controllo il numero di colombi e piccioni in città. I Pellegrini predano questi animali e hanno un ruolo molto importante in natura, ma qualcuno ha pensato bene di arrogarsi il diritto di troncare la sua vita con una fucilata. Ben quattordici pallini lo hanno trafitto e stroncato. Chissà se ha capito cosa stava succedendo mentre precipitava al suolo. Per quel che conta, la sua vita per noi vale, e varrà sempre, mille volte di più di quella del vile omuncolo che ha premuto il grilletto».