Nardò, vacanze in masseria per il campione del mondo Materazzi

NARDO' - Vacanze in piena campagna neretina per Marco Materazzi. L’ex difensore dell’Inter e campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, ieri ha pubblicato delle stories su Instagram che lo ritraggono a Masseria Corsano, struttura ricettiva nei pressi della provinciale 112 che collega litoranea e strada per Avetrana. Non è certo quello odierno il suo primo contatto con il Salento e il resto della Puglia. Anzi, Materazzi è nato nel 1973 proprio a Lecce poiché il padre Beppe, all’epoca calciatore, in quegli anni giocava nella squadra giallorossa, per poi passare al Bari nel 1975.

Noto per temperamento, carisma e grinta in campo, Marco Materazzi viene ricordato soprattutto per l’indimenticabile decennio in nerazzurro (2001-2011) durante il quale ha vinto tutto ciò che c’era da vincere: scudetto, Coppa Italia, Champions League e Mondiale per Club. Prima di approdare all’Inter ha giocato tra le altre anche nel Perugia e nell’Everton, chiudendo infine la carriera da calciatore in India e cominciando poi quella da allenatore. A Nardò “Matrix”, questo il suo soprannome, compare sui social fra tramonti e pasticciotti mentre il sottofondo musicale, salentino anche quello, è di Giuliano Sangiorgi e della sua versione di “Meraviglioso”.