Porto Cesareo, tenta di violentare una giovane e viene pestato da amici e fidanzato: ferito

PORTO CESAREO - Brutta avventura per una giovane 22enne che ieri sera a Porto Cesareo (Le) sarebbe stata quasi violentata all'uscita di un ristorante. Il presunto aggressore sarebbe stato fermato dal fidanzato della ragazza e da altri tre amici e pestato. Secondo gli elementi raccolti dagli inquirenti il 39enne avrebbe tentato un approccio sessuale prepotente: si tratterebbe di un uomo di San Cesario, già noto per vari episodi di cronaca, tra cui tafferugli tra tifoserie calcistiche, e sottoposto alla sorveglianza speciale e all'affidamento in prova ai servizi sociali. L'uomo, che al momento non è indagato, è stato preso a calci e pugni e condotto in ospedale a Copertino. Non è stata fatta alcuna querela, tanti sono i punti oscuri su cui gli inquirenti si stanno concentrando per far luce sulla vicenda.