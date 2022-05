LECCE - Un serpente a «passeggio» sul marciapiede di viale Giovanni Paolo II, incurante dei passanti che alla sua vista se la sono data a gambe levate. L'avvistamento c'è stato non lontano dal bar "Sensi" e dall'area giochi, a duecento metri dalla rotatoria di viale Leopardi. Probabilmente sarà spuntato da qualche cespuglio della zona. Di certo ha creato un certo allarme per i passanti, che l'hanno incrociato attorno alle 19 passeggiando da quelle parti. Una apparizione fugace, che ha lasciato dubbi sulla specie. Una vipera? Un «biacco» e dunque un serpente non velenoso? Di sicuro, dopo pochi secondi, era già sparito dietro un cespuglio.