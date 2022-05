Eccellenze del territorio: a Torre dell'Orso premio a Maria De Giovanni all'interno di «Musica senza Confini»

Un altro riconoscimento arriva a Maria De Giovanni, presidente dell’associazione Sunrise Onlus di Borgagne (Le): questa volta a riconoscere il suo impegno è la direzione del The Village di Torre dell’Orso, che in una serata organizzata nell’Anfiteatro della località marina del comune di Melendugno, all’interno del concorso – Musica senza confini – promosso dal The Village in collaborazione con Edutravel con il patrocinio del Comune, le conferirà il premio. «Sono molto contenta di questo riconoscimento - dice Maria – è sempre un grande onore quando l’impegno per la collettività viene apprezzato, da sempre lotto contro i diritti di chi non ha voce».

Grande movimento per i moltissimi i ragazzi giunti dai licei musicali di tutta Italia per partecipare all’evento che mira a sensibilizzare verso la passione della musica. I ragazzi si sono esibiti nella loro performance di fronte a una giuria, presso lo storico Teatro “Cavallino Bianco ” di Galatina, nella giornata di ieri.“Musica senza Confini” ha come obiettivo la condivisione della propria passione verso la musica, manifestata attraverso l'esecuzione libera del proprio repertorio studiato tra i banchi di scuola, che è ancora oggi la migliore opportunità per i preadolescenti di poter condividere la propria passione e le proprie emozioni nei confronti dei propri coetanei e verso la società. L’iniziativa mira non solo allo svolgimento della prova musicale, ma anche a momenti di aggregazione tra scuole dello stesso ordine e grado, in un’unica struttura, dove si svolgeranno, nei momenti liberi, anche attività didattico-ricreative a tema musicale condotte da animatori, così da favorire la socializzazione tra alunni che condividono la stessa passione.

«Ovviamente il viaggio in Puglia e nel nostro Salento farà cogliere l’occasione per visitare i luoghi d’arte di questa splendida regione - spiega il direttore del The Village Pino Vergari – abbiamo voluto evidenziare oltretutto conferendo un alto riconoscimento, per l’impegno e l’apporto sul territorio a Maria De Giovanni, che ogni giorno si spende sul territorio, che eccelle con l’unico progetto in tutta Italia denominato – Il mare di tutti – con cui si permette di fare la fisioterapia alle persone con sclerosi multipla e SLA. Coniugare l’amore per la musica, il sociale e il territorio è un trinomio che deve sensibilizzare gli animi verso una società che è aperta su più fronti per creare ponti di condivisione». Parole toccanti quelle di Vergari che mette al centro il benessere delle persone in toto, ottimizzando qualitativamente attraverso momenti di incontro come quello di questa sera, con una gara musicale, che coinvolge ragazzi ma che apre le porte alla inclusione sociale.