Casarano, anziano muore carbonizzato nel suo terreno mentre brucia sterpaglie

Tragedia a Casarano, nelle campagne del Salento, dove un uomo di 85 anni è morto carbonizzato in un terreno di sua proprietà, sulla provinciale per Collepasso, dove forse aveva appiccato un fuoco per bruciare sterpaglie. A dare l’allarme alcuni residenti della zona, allertati per aver visto l’apecar dell’anziano incustodita vicino al focolaio. Su disposizione dell’autorità giudiziaria la salma è stata restituita alla famiglia.