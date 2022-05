Lecce, trovato cadavere di una donna con ferite

LECCE - Il corpo di una donna è stato ritrovato senza vita a Lecce. Ed è subito giallo: questa sera attorno alle 20 in via Rudiae, all'altezza del sottopasso conosciuto come "sottopasso di Monteroni", una donna di 73 anni è morta. Sul posto polizia e carabinieri, oltre al pm che ha avviato le verifiche del caso. Secondo le prime indiscrezioni il cadavere sarebbe martoriato da alcune ferite. Seguono aggiornamenti.