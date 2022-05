LECCE - Via l'amianto dal vecchio fabbricato abbandonato di San Cataldo. Tecnici specializzati hanno rimosso quasi due tonnellate di eternit, esattamente 1,940 che ricoprivano una costruzione realizzata negli anni ’60 in via Dal Pozzo Toscanelli, a ridosso di case e esercizi pubblici della marina.

In quell’area sono ancora presenti immobili abbandonati con coperture in eternit, realizzati senza autorizzazione nel 1965 su terreni di proprietà del Comune di Lecce. L’immobile bonificato ieri è riconducibile a un soggetto che ha rinunciato a qualsiasi diritto sulla proprietà, ma quanto agli altri è in corso un procedimento giudiziario che stabilirà la proprietà dei beni, la bonifica e la rivalutazione dei luoghi in questione.

L'Ufficio Ambiente ha iniziato la sua battaglia contro l'amianto sul finire del 2019. «L’emergenza ambientale in Via Dal Pozzo Toscanelli si aggrava di pari passo con il procedere del degrado delle coperture - dichiara l’assessore all’Ambiente Angela Valli - per questo l'intervento è stato importantissimo e restituisce, seppur parzialmente, maggiore sicurezza e salubrità all’area. Continueremo a insistere, in attesa della conclusione dei procedimenti giudiziari in corso, per restituire la totale sicurezza ai cittadini che risiedono e lavorano nelle vicinanze di questo sito».