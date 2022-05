Galatone, raid incendiario contro autoconcessionaria

LECCE - Raid incendiario la scorsa notte a Galatone ai danni di un’autoconcessionaria. Il fuoco ha distrutto quattro vetture parcheggiate all’esterno, in via Palma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano per risalire ai responsabili. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso due persone che prima cospargono di liquido infiammabile i mezzi e poi appiccano il fuoco.